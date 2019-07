El PSOE arrasaría con un 39,5% de los votos si hubiera nuevas elecciones y C's lograría el sorpasso

Pedro Sánchez no tiene prisa y el CIS le da la razón. Lograría el 39.5% de los votos y sumaría con Podemos que lograría un 10,2%. El PP se quedaría en el 13,7% y sería sobrepasado por C's con un 15,8%. Vox se hundiría hasta el 5,1% de los votos. Con estos resultados en la mano no extraña que Pedro Sánchez no tenga miedo a unas elecciones y presione a sus rivales consciente de que a ninguno de ellos le interesan nuevas elecciones. Y menos a Iglesias que sigue sufriendo.