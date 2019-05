El PSOE se resiste a un gobierno de coalición con Podemos pese al 'Con Rivera no' y el 'Sí se puede'

telecinco.es

Si algo ha demostrado Pedro Sánchez a lo largo de su trayectoria es que todos sus pasos están encaminados a un objetivo: llegar y permanecer en Moncloa. Para hacerlo en ocasiones se ha apoyado en los militantes... y en otras no. Ahora, los gritos de Con Rivera no resuenan y se repiten el 1 de Mayo, combinados con el Sí se puede. Pero el PSOE se resiste a un gobierno de coalición antes del 26 de mayo. Y sí, prefiere volar solo.

Sánchez quiere volar solo. Por varias razones. Primero para quitar argumentos a una derecha que siempre ha dicho que tenía pactado el Gobierno con Podemos e independentistas desde hace tiempo. Segundo porque aunque no lo digan, sí es cierto que tanto Europa como la patronal y el mundo económica teme una apuesta económica que entre en una espiral del gasto.

Y tercero, porque Pablo Iglesias necesita hoy más que nunca entrar en el Gobierno para no caer en la irrelevancia, y Sánchez no olvida la rueda de prensa en el que el líder de Podemos le humilló proponiendo un Gobierno sin ni siquiera consultarle. Si Pedro Sánchez ha demostrado algo con el tiempo es que no perdona. Que se lo digan a Susana Díaz y a todos aquéllos que le hicieron dejar en su día la Secretaría General del PSOE.

Iglesias amenaza al PSOE

Ahora Pablo Iglesias exige estar en el Gobierno y dice que será una roca para defender los derechos de los trabajadores. Pero tendrá que esperar ysaber que el peso de Podemos no es el que era. De hecho, Sánchez ha llamado a Moncloa a los líderes de los partidos según escaños, dejando de lado a Vox, que le ha tildado de poco talante democrático. Ve Iglesias "imprescindible" que la formación morada esté en un Gobierno de coalición progresista, aunque ha asegurado que van a esperar a conocer el contenido de las reuniones del PSOE con PP y Ciudadanos "para después negociar".

"Nuestra voluntad es plena cuando sepamos que no está negociando con la derecha y que sí está intentando negociar un Gobierno con nosotros", ha dicho este miércoles el líder de Unidas Podemos durante su participación en la manifestación del Día del Trabajador. Sin embargo, ha destacado que no entienden que "lo primero que haga" Pedro Sánchez después de que la CEOE "diga que no pacte con la derecha, sea reunirse con ella". "Vamos a esperar para después negociar", ha afirmado.

Para Iglesias, es "imprescindible" que Unidas Podemos esté en el Gobierno porque, a su juicio, "si no hay Gobierno de colación no hay Gobierno estable porque PSOE tiene menos diputados que las tres derechas", ha amenazado. "Si llegamos a un Gobierno conjunto progresista será estable. No podemos continuar en minoría parlamentaria", ha sentenciado.

Ábalos apuesta por un Gobierno en solitario

Pero el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y hombre fuerte del PSOE ha insistido como ya dejó claro Carmen Calvo en que aspira a tener un Gobierno socialista en solitario aunque su preferencia en las negociaciones es Unidas Podemos. Eso sí ha lanzado un aviso: "Siendo la primera fuerza se nos debe respetar tener un gobierno socialista", ha destacado.

Sin embargo, ha asegurado que el Ejecutivo va a iniciar una ronda de contactos con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos porque "hay voluntad" de "entenderse y llegar a acuerdos". Entre las tres fuerzas con las que se va a reunir el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la próxima semana, Ábalos ha confesado que la "preferencia" es acordar con la formación de Iglesias puesto que existe "una experiencia previa".

Con Unidas Podemos, más puntos en común

"Es lógico pensar que con Unidas Podemos podemos tener acuerdos con carácter programático. Es fácil para llegar a acuerdos", ha resaltado el ministro de Fomento para después señalar que las declaraciones del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en las que dice que es "imprescindible" que su formación entre en el Gobierno, son "una apreciación subjetiva".

En cuanto a las negociaciones con Ciudadanos, Ábalos ha recalcado que con la formación naranja "no se dan las condiciones" para conseguirlas ya que la actitud del partido de Rivera es "que no ha entendido que ha habido unas elecciones y no han entrado en la fase de reflexión".

No a Vox

Preguntado por si Sánchez se va a reunir con el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recalcado que "no es el momento" porque al Partido Socialista no le parece "una fuerza para iniciar conversaciones para entendimiento institucional". Aún así, Ábalos ha insistido que tras las reuniones de la próxima semana espera encontrar "un parlamento muy plural, más plural que nunca". "Con cinco formaciones de carácter nacional que hacen necesario hablar y entenderse e incluso de plantear acuerdos con diferentes actores en cada caso", ha añadido.