Reacciones a los indultos: los independentistas quieren un referéndum pactado y PP y Vox irán a los tribunales

La oposición no da un respiro y los indultos han desatado una lluvia de críticas lejos de la concordia de la que habla el presidente, Pedro Sánchez. Puede que el gesto de los indultos -que en el PSOE solo ha criticado Emiliano García Page- calme a una parte de la sociedad catalana, pero no parece que sea a la oposición. Tanto PP, como Vox, como Ciudadanos han reaccionado de forma dura ante ellos con calificativos gruesos contra el presidente. Sí han estado a favor el PNV y Podemos.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha defendido en la rueda de prensa del Consejo de Ministros los indultos al asegurar que la ruptura de la sociedad catalana con el gobierno de España dura ya “demasiado” tiempo y advierte que ya es hora de “coser las heridas y restaurar la confianza perdida”. Montero admite que pueda haber “discrepancias legítimas” respecto a los indultos, pero advierte que “esconder la cabeza y no hacer nada” no puede ser nunca una respuesta a los problemas de la sociedad.

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido hoy en que el Ministerio de Justicia sigue trabajando en adecuar el delito de sedición en el Código Penal por estar "desfasado y obsoleto", no obstante, no ha precisado cuándo puede llevar Juan Carlos Campo esta reforma al Consejo de Ministros.

Aragonés lo deja claro: "El objetivo es un referéndum pactado"

No parece tampoco que los independentistas estén conformes y remarcan de forma nítida que lo que ellos desean es un referéndum pactado. No creen que los indultos sean la solución. El president de la Generalitat, Pere Aragonés ha defendido que los indultos demuestran que los condenados por el procés, después de tres años y medio encarcelados “injustamente”, saldrán con la cabeza “bien alta y las ideas intactas” y con el objetivo de construir una “república catalana ”. Para ello el Govern exige al Estado el fin de la represión y la realización de un referéndum acordado para darle a Cataluña una salida apoyada por una amplia mayoría.

Casado recurrirá

El líder del PP, Pablo Casado , ha denunciado un "vaciamiento" del Parlamento y ha subrayado que "la soberanía nacional reside en el pueblo, representado por senadores y diputados". Dicho esto, y tras el apoyo de parte del empresariado catalán a los indultos a los líderes del 'procés', ha asegurado que esos empresarios y los miembros de la sociedad civil que arroparon al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Liceo de Barcelona " no representan a nadie". "Si queremos mejorar la calidad democrática, confiemos en los representantes de la democracia", ha declarado Casado, que se ha quejado de que el Ejecutivo negocie las leyes con sindicatos, patronal y asociaciones y la sociedad civil. "Voy a acabar negociando una ley con el padre Ángel", ha ironizado.

Al ser preguntado por sus criticas al empresariado catalán por apoyar los indultos --a los que calificó como "una platea subvencionada por los fondos europeos "--, Casado ha respondido: "Lo que estoy diciendo es que no representaban a nadie, a ellos ni a nadie. Estamos viendo un vaciamiento del parlamentarismo en España". Eso sí, ha indicado que en ese acto del Liceo había una "platea bastante más extensa que empresarios" porque se estaba viendo una "auténtica sociedad subvencionada desde hace mucho tiempo por el independentismo y con plataformas que luego lo que hacen es tirar bombas de humo". A su entender, la "ópera bufa" de Sánchez en Liceo "rozó el ridículo".

Ante el hecho de que Sánchez diga que el marco del diálogo es la Constitución, Casado no ha dado credibilidad a sus declaraciones y ha avisado además de que en este momento no puede hacer una de la Constitución "sin el PP". Si Sánchez quiere reencuentro, ahí está la Constitución; si quiere convivencia, ahí está la ley; "y si quiere otra cosa, ahí está la selva porque no puede haber convivencia sin ley". "Eso es el engaño de Sánchez. Lo hace a título personal, egoístamente para permanecer en el poder. Se hace aclamar en esta patológica arrogancia que le acompaña y pretende que los demás le hagamos los coros", ha denunciado.