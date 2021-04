La reducción de la incidencia en mayores de 80 años es "un 40% más rápida" que la de 65 a 79 gracias a la vacuna

La tendencia continúa siendo al alza, y como advierte, será “a lo largo de esta semana y finales de la siguiente” cuando empecemos a observar verdaderamente el impacto de la movilidad que se haya podido producir en Semana Santa. En estos momentos, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa ya al borde de los 200 casos por 100.000 habitantes, siendo exactamente de 199, es decir, 17 puntos más que el viernes. . “Es una progresión ascendente que se centra en 2 o 3 comunidades autónomas, pero todas tienen una progresión ascendente aunque sea más suave o estabilizada”, ha subrayado Simón, quien no obstante ha subrayado que espera que esta progresión, debido a los “buenos datos de vacunación”, sea “algo más lenta, salvo que cometamos errores importantes”.

“Sí que se observa incremento de transmisión, pero no tan importante, o no a la velocidad que se observaba en otras olas”, ha dicho, llamando a ser “cuidadosos con la interpretación de estos datos”, pero expresando su confianza en que, efectivamente, las vacunas están teniendo ya un impacto significativo.

“Eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta ola”

“Cada semana tenemos un porcentaje mayor de personas inmunes. Cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas”, ha dicho, matizando: “Eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. De hecho la evolución que observamos es ascendente, si bien el tener más inmunes hace que la velocidad no sea tan rápida”.