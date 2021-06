Reino Unido mantiene el veto a España, pero excluye a Canarias de la lista de zonas desaconsejadas para viajar

Reino Unido ha decidido mantener el veto a España y no retirar al país de su lista de territorios en los que desaconseja viajar debido a la covid-19. Sin embargo, durante la tarde de este viernes han emitido una actualización según la cual se excluye a las islas Canarias.

Alivio para Canarias, pero mazazo general para el sector turístico

"Otra zancadilla más"

“ Ya nos estábamos haciendo ilusión… y otra zancadilla más ”, lamentan los afectados, quienes dicen no entender “el porqué” mientras desean que el veto sea “levantado pronto”.

En este contexto, calculan que hasta agosto no tendrán al menos la situación que esperaban. Ansían que, por fin, con el avance de las vacunas, a España la sitúen en el ‘semáforo verde’, porque si no los británicos seguirán prefiriendo un destino que no les obligue a guardar cuarentena al regresar al país.