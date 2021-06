Directiva Europea Anti-elusión Fiscal y Paraísos Fiscales

En la misma línea, se actualiza y amplía el concepto de paraíso fiscal , incluyéndose en el listado aquellos países o territorios en los que exista “opacidad y falta de transparencia”. Dentro de los mismos, se hace una especial referencia a aquellos en los cuales no exista intercambio de información, baja o nula tributación.

Limitación del pago en efectivo

Cambios para las sicav y las socimis

En el caso de las 'socimis', una enmienda incluida establece la tributación al 15% de sus beneficios no distribuidos. Este gravamen especial se aplicará sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del Impuesto de Sociedades que estén en plazo legal de reinversión y se adecúan las obligaciones de suministro de información a la nueva tributación.