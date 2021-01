Illa, sobre el adelanto del toque de queda: "No hemos llegado a ninguna conclusión, lo vamos a estudiar"

Salvador Illa asegura que se van a “estudiar” las distintas propuestas, pero no anuncia ningún avance e insiste en que las medidas que ya conocemos, y las cuales están contempladas en el marco de actuación común fijado con el conjunto de las CCAA, son efectivas y ayudarán a “doblegar la tercera ola”.

“Se han tomado ya medidas muy drásticas en todas las comunidades autónomas. Todos sabemos que si se adoptan medidas hoy no veremos el resultado, por más que nos empeñemos, mañana. No se trata de aplicar medidas de golpe sino aplicar bien las que hemos adoptado y esperar los días necesarios para evaluar los resultados de las mismas. Ya sabemos que da resultados, no porque lo hayamos leído en ningún libro, sino porque lo hemos experimentado en la segunda ola, cuando vimos que aplicando esta estrategia nacional que tenemos de respuesta a los incrementos de caso conseguimos doblegar la segunda ola y rebajar la incidencia acumulada, rebajar las hospitalizaciones, las UCI... y por tanto ya sabemos cómo funciona. De lo que se trata es de aplicarlo”, ha dicho.