Salvador Illa: "Dejaré de ser ministro cuando empiece la campaña electoral"

Una "causa justa"

"Iceta ha hecho un acto de generosidad"

En la entrevista para La Vanguardia, ha asegurado que la decisión sobre su candidatura no se tomó hasta el último momento: "Iceta ha hecho un acto de generosidad poco habitual en política . Él renuncia a lo que quería y yo asumo una responsabilidad a la que no aspiraba".

Pactos tras las elecciones

Sobre los pactos tras las elecciones, ha dicho que por parte de los socialistas "no hay posibilidad de formar gobierno con ERC, pero eso no significa que no se pueda llegar a pactos", y que lo que le parece más razonable, en sus palabras, es un gobierno con los comuns.