Sánchez e Iglesias suspenden hasta septiembre y recuperar el curso se antoja difícil

La nota para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es muy deficiente. Tienen hasta septiembre para recuperar el curso, pero la pregunta es si quieren estar en la misma clase a partir de ahora. Visto lo visto tras el fracaso de la investidura, donde el PSOE solo ha logrado convencer al diputado de Revilla , no parece muy fácil que en septiembre se logre aprobar el curso y que Sánchez se convierta en presidente. Pero aún ha tiempo para que los malos estudiantes que dejaron todo para las últimas 48 horas se apliquen El resto de los grupos ya les han dejado claro que no han empollado lo suficiente. Las calificaciones de todos los grupos al intento de formar gobierno ha sido rotunda: espectáculo lamentable, una banda que no ha sabido repartirse el botín, una decepción, un fracaso del que se arrepentirán... Eso sí, Compromís y PNV confiaban en el milagro mientras que ERC lo ponía en duda, porque "¿quién dice que habrá septiembre?", en un claro aviso a navegantes. La salida en estampida de Pedro Y Pablo del hemiciclo no parece nada halagüeño. Cierto es que el espectáculo ha sido deplorable.

La realidad a día de hoy es que Sánchez vuelve a suspender en una investidura, otra vez de la mano de Iglesias con el que el PSOE no ha tenido piedad. Sánchez le ha echado en cara querer entrar en el Gobierno para controlarlo y ha lzando una bomba para la imagen de Unidas Podemos: el problema no han sido los programas sino los Ministerios.

Con evidente enfado, ha desgranado las deficiencias de Unidas Podemos, un nuevo partido que "no ha gestionado nunca nada y que pese a ello quería carteras complejas". El presidente en funciones, visiblemente molesto le ha señalado a Iglesias que "prefería no ser presidente a traicionar sus principios" y que no quería "ser presidente a cualquier precio" porque luego había que gobernar. De sus palabras no parece vislumbrarse un acuerdo en septiembre porque considera que un gobierno con Podemos "no sería útil para el país". Pero que nadie se confíe porque ya antes del fracaso consideraba queIglesias no creía en la democracia española. Y ahí han estado ambos regateando hasta el final, puñaladas incluidas.