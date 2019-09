Sánchez ve en la sentencia sobre Franco el fin de un "capítulo oscuro" para España

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Pedro Sánchez ha lamentado que España, "uno de los primeros estados modernos del planeta", no formara parte del "club de estados fundadores de Naciones Unidas". "No lo fuimos por una sencilla razón: la dictadura franquista , que tuvo secuestrado a nuestro país durante casi cuarenta años, colaboró con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, algo incompatible con formar parte de una organización que se creó para fomentar la paz", ha subrayado.

Por el cambio climático

Tras instar en repetidas ocasiones a la "acción", Sánchez ha advertido de que "la Tierra se está desangrando" y ha indicado que el Acuerdo Climático de París y la Agenda 2030 contienen el "diagnóstico, los objetivos y la hoja de ruta" para hacer posible que "el futuro sea lo que queramos que sea". "No actuar no es una elección, es una irresponsabilidad. (...) Estamos frente a una emergencia climática que no admite excusas", ha matizado.