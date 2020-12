Sanidad esquiva a Transparencia y alega que debe preguntar a los expertos antes de facilitar sus nombres

En una breve notificación realizada por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Sanidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, el departamento de Salvador Illa señala al particular reclamante que su petición afecta a derechos de terceros , por lo que con fecha de este jueves, 10 de diciembre, se les ha dado traslado "para que realicen alegaciones sobre la solicitud de acceso a dicha información", para las que disponen de un plazo de respuesta de 15 días hábiles.

En la resolución no se señala nada respecto del número de expertos del citado comité sobre la pandemia, un dato que también fue requerido por el abogado reclamante y que no supone una información que deba entenderse que afecte a terceras personas o a sus derechos o intereses .

El tramite llega tarde

Sin embargo, Sanidad optó por no reclamar esta alegaciones y simplemente responder negativamente a la solicitud del ciudadano.

El silencio de Illa

La diputada 'popular' Ana Pastor ha aprovechado su primera intervención en la Comisión de Sanidad que se ha celebrado en el Congreso este jueves para pedir al ministro que cumpla con esa resolución del CTBG. "Hoy no debería salir de esta comisión sin respondernos cuáles son los miembros de este comité ", ha defendido.

No obstante, Illa no ha hecho ninguna referencia a este asunto durante su respuesta a la diputada 'popular. Después, en su turno de réplica, Pastor ya no ha vuelto a retomar este asunto, ni tampoco el ministro en su intervención final.