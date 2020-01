El Supremo rechaza anular la sentencia del 'procés' al desestimar los incidentes planteados por las defensas y Vox

La Sala del Tribunal Supremo que juzgó el proceso independentista en Cataluña ha desestimado todos los incidentes de nulidad planteados por las defensas de los líderes independentistas condenados por sedición contra la sentencia del pasado 14 de octubre. Además, también rechaza las quejas de Vox por no haber calificado los hechos como delito de rebelión a pesar de que el tribunal apreció actos violentos.

El tribunal del 'procés' ha reiterado que en esta causa no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión, como han alegado las defensas durante todo el procedimiento.

Los hechos por los que se ha dictado sentencia condenatoria --20 de septiembre y 1 de octubre de 2017-- fueron "algo más que una reunión de ciudadanos que con libertad expresan sus reivindicaciones ideológicas. No hemos criminalizado opiniones y protestas", recalca el auto que se ha dictado este miércoles. "La independencia como aspiración política nunca ha sido objeto de procedimiento penal", añade.

Paso previo para ir al Constitucional

Reproche al intento de "miniaturización" de los hechos

Además, la Sala responde a las defensas que trataron de equiparar lo que la sentencia califica como "abierta hostilidad" y "enfrentamientos" con comportamientos de "mera resistencia pacífica o no violencia activa" que ello no puede ser así porque "a esa actuación extraviada" se añadió un modo que implicaba el uso de *fuerza*, entendiendo por tal "el despliegue de una capacidad física de imponer que las cosas ocurran como decide el que la usa y no como pretendía el que la sufre".