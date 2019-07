Tafalla no da crédito y se une ante la catástrofe: El río Cidacos pasó de 0,11 metros a más de 4 metros en horas

Fue una precipitación súbita y casi torrencial. Capaz de llevarse por delante un tramo de carretera en un visto y no visto. Con esa fuerza, el río Cidacos se desbordó en Tafalla, Pueyo y en Olite. Gente subiéndose a los camiones de bomberos, cinco horas de infierno. Porque el río Cidacos pasó en pocas horas de tener un caudal de 0,11 metros a más de cuatro metros. La gente no daba crédito a una avalancha de agua que como expresaba el alcalde de Cafalla, Jesús Arrizubieta, era como si la naturaleza disparara agua a cañonazos. Además, ha asegurado que él "no tenía constancia de ningún aviso ni previsión de que pudiésemos tener unas lluvias tan torrenciales como las que hemos vivido".