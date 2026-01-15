Los gobiernos europeos mandan un claro mensaje a EEUU, aunque la misión se realiza bajo el paraguas de la OTAN

Margarita Robles no descarta que España participe en la misión de vigilancia en Groenlandia con los aliados

La tensión militar en Europa sube a cuenta del interés de Estados Unidos en Groenlandia, que pretende hacerse con el control de la isla, aunque sea a la fuerza. Francia, Suecia, Alemania Noruega ya han mandado a sus soldados para participar en una misión defensiva. Desde Bruselas, nuestro corresponsal Lluís Tovar trae toda la información.

El paso de los gobiernos europeos es significativo, que observan con estupor el escenario que se presenta. Los soldados franceses ya están en camino de Groenlandia junto a Alemania, Suecia y a Noruega para participar en una misión en el Ártico, dentro del marco de la OTAN. España, por su parte, no ha descartado unirse a los aliados, según ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero ha pedido "no precipitar los acontecimientos".

"El tono y la señal de unidad por parte de la Unión Europea ha sido firme, pero aún así el margen de maniobra es limitado", ha explicado el periodistas a Informativos Telecinco. Además ha recordado que Groenlandia no es territorio de la Unión Europea, por lo que cualquier operación militar se debe hacer dentro de lo estipulado en los trataos de la OTAN.

Groenlandia, además es un escenario es inédito porque la misión podría enfrentarse a un choque directo y sin precedentes con los Estados Unidos, que han mostrado su decisión de tomar el control del territorio ártico, en nombre de la seguridad nacional.

Dinamarca desde hace unos días había anunciado un aumento de la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores a partir del miércoles, alegando “tensiones de seguridad”. El Ministerio de Defensa danés ha explicado que las actividades de entrenamiento ampliadas en Groenlandia se dedicarán a la protección de infraestructuras críticas, la prestación de asistencia a las autoridades groenlandesas, incluida la policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores y operaciones navales.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que este miércoles llegarán a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas para participar en el marco de la Operación Resistencia Ártica del Ejército danés y a petición de Dinamarca.

"Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados", escribió Kristersson en X.

"Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Ártica). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas".

La reunión entre EEUU y Dinamarca termina sin resultados

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, recibieron en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, pero la reunión de 50 minutos, terminó sin resultados.

Las autoridades danesas confirmaron que las posiciones permanecen enfrentadas debido a la voluntad del presidente Donald Trump de anexionar el territorio ártico.

Poco antes del encuentro, el presidente de EEUU ya había incendiado cualquier posibilidad de acuerdo con un mensaje en la plataforma Truth Social: Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que cualquier otra opción es "inaceptable".