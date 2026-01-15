El derrumbe de una grúa sobre una carretera tailandesa deja al menos dos muertos y cinco heridos

Se encuentra investigado un accidente que ha causado al menos 31 muertos y 64 heridos tras caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia

Compartir







BangkokDos personas han muerto y cinco han resultado heridas este jueves en Tailandia después de que una grúa de construcción haya colapsado sobre una autopista y haya aplastado sus respectivos vehículos, apenas un día después de que otra grúa cayese sobre un tramo ferroviario y provocase el descarrilamiento de un tren, en el que murieron 32 personas.

"Una grúa de construcción se ha desplomado en la autopista elevada Rama 2, (en la provincia de) Samut Sakhon", próxima a Bangkok, ha comunicado el Gobierno de Tailandia a través de redes sociales, señalando que "dos vehículos han quedado atrapados". En consecuencia, los dos conductores de los vehículos afectados han fallecido y otras cinco personas han resultado heridas, según ha informado el diario tailandés 'The Nation'.

Paralelamente, Policía ha informado a su vez a través de redes sociales de la congestión del tráfico en los alrededores, mientras los efectivos de rescate trabajaban en el lugar de los hechos.

PUEDE INTERESARTE Una mujer da señales de vida en el ataúd justo antes de ser incinerada en Tailandia

El incidente ha tenido lugar menos de 24 horas después de que otra grúa de construcción cayera sobre una vía ferroviaria provocando el impacto y descarrilamiento de un tren de pasajeros que circulaba a la altura de la localidad de Ban Thanon Kot, en la provincia interior de Nakhon Ratchasima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El accidente ha dejado 32 fallecidos y 66 heridos --de los cuales 14 siguen hospitalizados--, mientras tres personas siguen desaparecidas, según ha informado en la mañana de este jueves el Ministerio de Salud tailandés a través de sus redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El Gobierno destinará unos 550 euros a los familiares de los fallecidos

Las autoridades de Tailandia han vinculado este jueves la mortal caída de dos grúas durante los últimos días a la misma empresa de construcción y han ofrecido ayudas de unos 20.000 baht (unos 550 euros) a las víctimas y familiares de los fallecidos para costear los gastos funerarios.

El ministro de Transportes tailandés, Phiphat Ratchakitprakarn, ha indicado que estos dos incidentes --en los que han muerto 32 y 2 personas, respectivamente-- estarían relacionados con una empresa italo-tailandesa de desarrollo, según informaciones recogidas por la cadena Thai PBS.

Estos dos accidentes, que han hecho saltar las alarmas, han propiciado la congelación de todos los proyectos de construcción de puentes y vías ferroviarias a la espera de que se lleve a cabo inspecciones.

La empresa en cuestión fue contratada para construir las vías destinadas a un tren de alta velocidad, tal y como ha explicado el ministro, que ha dicho "no entender lo que ha sucedido". "Tenemos todavía que discernir qué ha pasado, si ha sido un accidente o si ha sido otra cosa", ha explicado, al tiempo que ha confirmado que no es la primera vez que esta compañía se ve involucrada en un siniestro de este tipo.