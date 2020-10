Aguado ha explicado que planteará a Ayuso en la reunión de mañana del Consejo de Gobierno que no se pueda salir y entrar de la Comunidad de Madrid para que no haya "movimiento" en los próximos puentes previstos para este mes de noviembre en la región: el de Todos los Santos y el de la festividad de la Almudena, el 9 de noviembre. "Hay que hacer lo posible para evitar el confinamiento total", ha subrayado Aguado, que ha apuntado que "la última palabra" para tomar esta decisión la tiene la presidenta madrileña.

Ayuso ha declarado ante la prensa en relación a las palabras de Aguado. "Son decisiones muy complejas que causan daños, el sector público se mete en el sector privado para decirle cuándo tiene que abrir y cerrar. Y este año les decimos hasta cuándo pueden llevar flores a sus muertos y más en un año como este. Yo no tomo las decisiones en soledad. Lo que hacemos es permitir el movimiento entre españoles. Hay que ser conscientes del daño que hacemos. Mantendremos el debate sobre el cierre de Madrid en el consejo de Gobierno y no de puertas para afuera. Decidiremos entre hoy y mañana sobre el cierre. Tomaremos la mejor decisión para todo el mundo, la que sea mejor para la salud y la economía", ha señalado. "Los más fácil es cerrarlo todo", ha dicho la presidenta, que lamenta la incertidumbre de los madrileños sobre lo que va a pasar en los Puentes y en la Navidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dice no sentirse molesta por las palabras de Aguado y se ha vuelto a quejar del trato que recibe, criticada por hacer un nuevo hospital, por tener buenos y malos datos, por comprar o no material. Y así suma y sigue.

La Comunidad ha cerrado hasta ahora 32 zonas básicas de salud

López también se ha referido al nuevo hospital de Valdebebas, asegurando que es un "éxito": "Tenemos un hospital nuevo, con mil camas, con UCI, si no lo tuviéramos, ¿estaríamos mejor?", se ha preguntado. Además ha asegurado que recursos humanos trabaja ya en dotarlo de sanitarios y que la atención primaria "no se va a desmantelar": López, secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP ha afeado además el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a su juicio "inevitable" por la "pereza" del Ejecutivo que no ha querido legislar una normativa específicas de epidemias y ha calificado de "barbaridad" el período de seis meses. "Es decir tengo miedo al Congreso y no quiero ir al Congreso a explicar qué esta sucediendo", ha espetado López que ha reiterado la oferta de Pablo Casado: "un estado de alarma de un máximo de dos meses y ponerse a reformar la ley".