Juan Vicente Cantavella, sismólogo del IGN: Se espera un terremoto de intensidad seis en La Palma

De momento no se han producido terremotos de intensidad VI , pero entra dentro de las previsiones de los especialistas. "Sí, no es que digamos que va a pasar, pero es posible . Por el conocimiento que tenemos de erupciones anteriores en la isla, sí que se dieron terremotos un poco mayores que los registrados hasta la fecha", señala Cantavella.

"Puede ser que algunos días la sismicidad sea menor, pero en conjunto es muy alta . No sería raro que hoy o mañana haya muchos terremotos. Son fluctuaciones que aumentan y disminuyen por días, pero la sismicidad por lo general es muy alta. Ha habido bastantes terremotos desde este fin de semana, incluido el puente. No obstante, no se espera un terremoto muy catastrófico", subraya Cantavella.

Los terremotos se recuerdan a menudo provocando grietas en la tierra. Según el experto, este fenómeno solo se da "cuando el terremoto es grande y superficial y ocurre en tierra ", es decir, no tiene origen en el océano. En caso contrario, si se da en el mar, no lo veríamos, "porque toda la falla estaría bajo el agua".

La Palma no es el único lugar en el que se registran terremotos durante los últimos días. Indonesia , entre otros países, informó este martes sobre un terremoto de magnitud 5,9 . No obstante, según el experto, los sismos en esta zona asiática están "a la orden del día".

Ante la Cumbre Climática de Glasgow, el experto del IGN también matizó que el calentamiento global no ha aumentado la sismicidad en el planeta, al menos por el momento: "No hay una relación directa conocida ahora mismo. La influencia desde luego no sería importante. La frecuencia de los sismos no es extraña. Los registros históricos que tenemos muestran que hace cientos de años el número de terremotos era el mismo, y si tiene alguna influencia es de pequeño orden, no sería directa".