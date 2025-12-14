Álex Aragonés 14 DIC 2025 - 12:00h.

El municipio de unos 200 habitantes atrae a visitantes gracias a su exposición al aire libre de un elemento mágico imprescindible en los hogares catalanes

El intento de secuestro de dos 'tions' en una feria de Navidad en Barcelona: "Los devolvemos para que puedan alimentarlos"

Compartir







BarcelonaMura se convierte hasta el Día de Reyes en un municipio repleto de troncos que 'cagan' regalos en los hogares catalanes por Navidad. Una tradición que convierte a estos troncos en un elemento mágico para estas fechas y que permite apreciarlos en el municipio de la provincia de Barcelona a través de una gran exposición al aire libre.

"Es una exposición en vivo y abierta, donde participa toda la comunidad y cada 'tió' decide cuándo quiere aparecer! Están hechos a mano por los vecinos. ¡Dejadlos muy bonitos porque todo el mundo los pueda ver y hagan su magia!", ha explicado el Ayuntamiento de Mura en sus redes sociales.

El Tió de Nadal es el protagonista de una tradición en Cataluña que manda a los niños a golpear con un palo un tronco de madera de mayor tamaño para que "cague" regalos. Por Nochebuena, se le deja comida y, para que no pase frío, se le cubre con una manta, bajo la que aparecen los regalos una vez es golpeado mientras los niños entonan su canción.

"Cada uno tiene sus tempos"

Un auténtico paraíso navideño en el que el público puede apreciar a los famosos 'tions' en diferentes localizaciones que toman vida y transforman a los troncos en todo tipo de personajes: "Es una exposición abierta por todo el pueblo, donde participamos toda la comunidad y cada uno tiene sus tempos, así que se van presentando cuando quieren".

De hecho, los elementos se pueden apreciar desde el 6 de diciembre, aunque se podrán instalar incluso hasta el 6 de enero, fecha en la que culmina la fiesta navideña del municipio catalán. Por ello, el consistorio pide a la gente que acuda a la localidad que sean pacientes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Sigue las indicaciones y ayúdanos un poco, el pueblo es pequeño. Tengamos cuidado con el medio ambiente, la localidad y los vecinos. Compórtate como un buen invitado y Mura siempre será tu hogar. ¡No toques ni rompas las tiones!", añaden sobre unas decoraciones donde la ciudadanía también podrá encontrar paradas de productos artesanales y diferentes talleres.

Uno de los 'mejores pueblos turísticos' del mundo, según la ONU

El municipio a una hora de Barcelona fue reconocido en 2024 como uno de los 'mejores pueblos turísticos', según el distintivo que otorga la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a 55 comunidades rurales de todo el mundo, de entre las más de 260 solicitudes de más de 60 países.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este pueblo pintoresco, con un encanto rural situado a 454 metros de altitud en pleno Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obca, está rodeado de crestas, torrentes, pozas, cuevas, fuentes y rutas que hilan con numerosos caminos y senderos de la zona.

La etimología del nombre de Mura proviene del latín "murus", que significa muro, pared o fortaleza. Una denominación que responde a la existencia en estas tierras de un lugar amurallado, que sorprende a los visitantes por las sorprendentes formaciones rocosas y el verde de los bosques.

Todo ello integrado alrededor de una iglesia románica en el umbral de la riera de la localidad catalana, que el 90% de los 49 metros cuadrados que tiene de superficie están dentro del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y L'Obac.

"Sus calles sinuosas, estructura urbana y la conservación del estilo arquitectónico de tiempos pasados, han convertido a Mura en un enclave visitado y admirado por multitud de ciudadanos que buscan, en este rincón del Bages, el descanso derivado de la tranquilidad, las posibilidades de ocio y la gastronomía", explica el consistorio sobre un lugar que ahora forma parte de los 'mejores pueblos turísticos del mundo'.