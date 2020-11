El padre de Xavi en el juicio de los atentados de Cataluña: "¿Hay suficiente dinero en el mundo para sacar a mi hijo del nicho?"

La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio de dos presuntos integrantes de la célula yihadista, Mohamed Houli y Driss Oukabir, y un supuesto colaborador, Said Ben Iazza , acusados de participar en la preparación de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) , que dejó 16 muertos y 140 heridos.

En la sesión de este viernes ha declarado Francisco Javier M.E. , que ha relatado cómo su hijo Xavi de 3 años y un tío murieron al ser atropellados por la furgoneta conducida por Younes Abouyaaqoub -abatido cuatro días más tarde por los Mossos D'esquadra en Subirats (Barcelona)- mientras que otros familiares, entre ellos su exesposa y madre de Xavi y otra hija suya resultaron heridos .

"Me llamó la madre de mi hijo diciéndome con voz entrecortada que habían atropellado a Xavi , que había habido algo, me dijo que estaba en un centro de asistencia primaria en Las Ramblas y se cortó el teléfono enseguida", ha indicado.

"Fuimos corriendo y durante ese trayecto iba viendo gente en el suelo y empecé a darme cuenta de que había pasado una cosa muy grave; y había un silencio que no voy a olvidar en mi vida, ese silencio no lo he escuchado nunca en ninguna iglesia ni en ningún sitio", ha comentado.