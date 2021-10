El proceso volcánico de la superficie afecta en su totalidad a la isla porque el material sale con mucho volumen y explosividad, ha explicado el vulcanólogo del IGN, Stavros Meletlidis, en una entrevista en Informativos Telecinco . De ahí, señala, que los terremotos, que no dejan de sucederse de noten también en la zona sur de la isla como es Fuencaliente. “Faltan datos para valorar si esta actividad sísmica es un reajuste del sistema en la profundidad, una acumulación de material o un taponamiento en ese momento”.

No obstante, los expertos no descartan más derrumbes en el cráter como el ocurrido esta semana, si la cantidad de material no se puede canalizar a través de las fisuras existentes.