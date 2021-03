La vacunación de las infantas: un regalo real para evitar 10 días de controles con pulsera

Él la da a toda la población. Y en su apuesta por el pasaporte sanitario se la ha ofrecido a las infantas". No lo ve nada extraño y da un motivo para que las infantas hayan dicho que sí sin pensar en las consecuencias que podría traer para la imagen de la Monarquía teniendo en cuenta que España no es Abu Dabi y muchos son los que están esperando para tener su vacuna.

En Abu Dabi puedes presentar su pasaporte sanitario , si entran sin pasaporte te controlan durante 10 días con una pulsera, así que el periodista cree que eso puede ser una de las explicaciones por las que las infantas han decidido aceptar la vacuna pese a los costes para la imagen de la institución. " No tiene coste y todo el mundo tiene acceso a las vacunas aquí", explica el periodista que también considera que el Rey volverá a España.

La vacuna que se han puesto las infantas es la Sinopharm china, aún no aceptada por la UE, al igual que han hecho el rey emérito y el exjefe del CNI. Zarzuela ha dejado claro que ya no forman parte de la Casa Real y que el Rey no es responsable de los actos que hagan dejando claro que toda su familia esperará su turno. Pero el golpe a la Monarquía es claro.