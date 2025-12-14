Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, ha pedido "una cuestión de confianza, moción de censura o elecciones generales"

Pedro Sánchez le ha pedido que respete el resultado electoral de las elecciones "aunque no le guste"

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, considera que en la actual situación política en España hay que ir a "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", es decir, "lo que prevé la Constitución".

Argüello defiende, en una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre la situación política, como ya hizo el pasado mes de julio, cuando, según explica, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le envió una carta en la que le expresaba su malestar por sus declaraciones.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española aboga por una reforma constitucional

El presidente de los obispos españoles entiende que, pasados cinco meses, la situación política "está más bloqueada aún", por lo que se reitera en lo dicho en julio: "Cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución".

Argüello, a quien en la entrevista se le recuerda que es la primera vez desde 1977 que el presidente de la Conferencia Episcopal pide la salida de un gobierno, replica que este órgano sí ha hecho "pronunciamientos fuertes" en estos años en asuntos como el terrorismo, la situación moral de la sociedad, el aborto, la familia, el derecho a la educación, "y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación y las nacionalidades".

"El momento actual es singular, con una legislatura sin presupuesto", argumenta el arzobispo.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Española aboga por una reforma constitucional -"no hay que sacralizar la Constitución"-, sostiene sobre "nuestro instrumento básico de convivencia".

"Toda propuesta de reforma ha de hacerse según los cauces que la propia Constitución establece. Les pondré un ejemplo. El artículo 2. Qué queremos decir con nación, nacionalidades y regiones. Se tendría que clarificar", explicita.

Sin avances en la relación con el Gobierno

Respecto al estado de las relaciones de la Conferencia Episcopal con el ejecutivo central, Argüello explica que "en los últimos meses, las relaciones con el Gobierno han estado marcadas solo por dos asuntos: el Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial".

"Muy a nuestro pesar -continúa- no hemos abordado otros asuntos cruciales, como la educación, constantemente desafiada y sobre la que se necesita un pacto de Estado. Creo que estamos en un momento en que toda Europa debería regenerar su democracia. Renovarla. Nos sorprende que haya jóvenes que hoy no tengan como referencia las democracias liberales. Preguntémonos el porqué".

En la entrevista se recuerda las diferencias que mantuvo la Conferencia Episcopal y Vox el pasado verano en torno a los incidentes habidos en Torre Pacheco (Murcia) y el tema de inmigración.

"La línea marcada por Francisco (el anterior papa) y ahora por León es muy clara: la afirmación de la radical dignidad de la persona es un principio innegociable. Debemos defender el derecho de una persona a no tener que salir forzado de su propia tierra. Por tanto, la importancia de combatir las causas de las migraciones en su origen, ya sea por cuestiones de guerras o por cuestiones económicas", reflexiona.

La respuesta del presidente del Gobierno

Por su parte, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello y le ha espetado que respete el resultado electoral de las elecciones "aunque no le guste", porque "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la democracia".

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno le ha invitado a Argüello a presentarse a las elecciones con la asociación Abogados Cristianos. "Cuando gobierna la derecha no dice que se adelanten las elecciones ni que haya moción de censura ni de confianza. Al contrario, lo que quiere es que se respete los cuatro años de legislatura", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado a Feijóo por pedir un adelanto electoral. "No entiendo muy bien por qué el señor Feijóo pide elecciones todos los años si, según él, pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso", ha señalado.