¿Cuántas personas han estado implicadas en el desarrollo del estudio?

¿Cuántas horas y días se han dedicado al estudio?

¿Quiénes han sido las voces más autorizadas del estudio?

Responder a una situación concreta: ¿Era seguro administrar Pfizer? Sí

Francia y Alemania pusieron la vacuna sin necesidad de ensayos

El ISCIII se defiende de las críticas

"El comentario sobre el cálculo del tamaño muestral es una extravagancia. He llegado a escuchar a gente que ha criticado el tamaño muestral decir después que no se había leído el ensayo. No me puedo tomar a esas personas en serio. Si uno quiere encontrar el tamaño de un efecto, hace unos cálculos, que están establecidos desde hace mucho tiempo a través de unos sistemas matemáticos, algo que te enseñan en cualquier carrera", concluye el doctor Belda.