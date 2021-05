Las críticas de los científicos al estudio CombivacS del Instituto de Salud Carlos III

Duras críticas contra el estudio CombivacS: "No responde a la cuestión sobre efectos adversos graves de la combinación"

Otros investigadores, como el epidemiólogo Oriol Mitjà , del Hospital Can Ruti, aputan a que el estudio CombivacS " no responde a la cuestión sobre efectos adversos graves de la combinación ", algo que considera preocupante.

Mitjà, además, solicitó a la ministra Carolina Darias a través de las redes sociales que haga públicos los argumentos que tomó el ministerio de Sanidad para su decisión . "Es muy seguro poner la segunda dosis de AstraZeneca a personas que no han tenido trombos con la primera, según datos en ocho millones de británicos. Sobre la combinación de AstraZeneca y Pfizer se desconoce si puede haber efectos adversos graves. Los datos de combinación a corto plazo no son alentadores, incrementan el riesgo del 10% al 40% de fiebre y dolores ", subrayó el médico.

"Que se pretenda imponer una pauta de vacunación basándose en un estudio de 600 personas me parece vergonzoso"

Por su parte, el microbiólogo Ignacio López Goñi, ha criticado también en redes sociales el hecho de no haber establecido grupos para comparar el resultado de las combinaciones de vacunas. "Una de las primeras cosas que me enseñó mi director de tesis hace muchos años es que si quieres sacar conclusiones, todo experimento debe tener siempre sus propios controles y que no vale “usar” los controles de otro experimento", señaló.