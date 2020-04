España sopesa la nueva prórroga del estado de alarma con la vista puesta en la segunda mitad de mayo

El Congreso apoya la prórroga entre tensión y duras críticas

Con todo, lo que ha protagonizado la jornada de este miércoles ha sido esa aprobación de la tercera prórroga del estado de alarma solicitada por Pedro Sánchez, quien se ha encontrado un Congreso de los Diputados lleno de tensión, crispación, reproches y críticas. Aunque los diputados le han dado su apoyo para la prórroga con un total de 269 síes por 60 noes y 16 abstenciones, la oposición, cada vez más dura y tajante, acusa al Gobierno de no ser transparente, de decidir por medio de la “improvisación”, de no actuar con eficacia y responsabilidad, de no usar test masivos y no haber protegido adecuadamente a los sanitarios. “No diga que han pecado de prudencia, están pecando de incompetencia y con nuestros hijos no se juega”, se ha llegado a escuchar desde la bancada de la oposición, que no ha dejado pasar la polémica acontecida el martes al respecto de la medida para permitir que los niños saliesen a la calle después de que el Gobierno hubiese de rectificar su orden para, tras el revuelo surgido, terminar autorizando que los menores de 14 años, desde el próximo domingo, puedan salir a dar paseos.