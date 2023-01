El abogado de Dani Alves señala que el futbolista mintió en su declaración para “ocultar su infidelidad”

La nueva estrategia de Dani Alves para salir de la cárcel está ya en marcha. El recurso para pedir su excarcelación ya está preparado y su defensa lo empleará para justificar que no hay riesgo de fuga . Su nuevo abogado, Cristóbal Martell , se ha reunido con él en la prisión de Brians 2 , donde ha señalado que el futbolista, “con un discurso sólido y lineal”, le ha contado todo lo ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona. Dani Alves, ha dicho, declaró ante el juez en shock y mintió inicialmente para “ ocultar la infidelidad" a su mujer.

Allí, en la prisión de Brians 2, el brasileño le ha explicado su versión “sereno" y "tranquilo”, según ha dicho, indicando que lo ha hecho con una coherencia que no mantuvo en su primera declaración, en la que, ha señalado, “trataba de ocultar la infidelidad" a su mujer, Joana Sanz, quien ha borrado todas las fotos que tenía con su marido tras salir a la luz nueva información sobre la acusación que pesa sobre él por una presunta agresión sexual a una mujer en los baños de la citada discoteca.

El brasileño cambió hasta tres veces de versión. Primero dijo que no conocía a la chica. Después que se cruzó con ella en el baño. En tercer lugar, y ante la acusación particular, llegó a decir que hubo sexo consentido y que no lo había contado antes para proteger a la joven.