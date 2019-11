Juan Carlos Quer: "nosotros ya estamos condenados a pena perpetua, lo que me queda es luchar por el legado de Diana"

Tras lo cual añadía "Recuerdo aquel viaje cuando traía su cadáver, me mandó el mensaje de papá no te vayas a llorar, vamos a cambiar las cosas para evitar que otra niña tenga que pasar por ello. El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable, una ley necesaria que salvará vidas frente a violadores y asesinos reincidentes ".

Se centraba en el panorama político español, tan fragmentado actualmente, "Yo lo único que espero de nuestra clase política es que sepan entender que mayoritariamente el pueblo español, 7 de cada 10 ciudadanos de cualquier ideología pero desde el sentido común al margen de proclamas políticas apoyan esta pena". Para los medios de comunicación también un mensaje "Esto no es una crónica de noticias, es la vida de Diana, de una niña como cualquier otra que dijo no y perdió la vida diciendo no del modo más cruel que se me antoja”.