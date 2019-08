El infierno de drogas, depresión y abusos sexuales que llevó a Saoirse Roisin Hill, del clan Kennedy, a una muerte por sobredosis

Según Roisin, "mi depresión se arraigó al principio de mis primeros años de secundaria, y estará conmigo por el resto de mi vida. Aunque en general fui una niña feliz, sufrí episodios de profunda tristeza que me hicieron sentir como una pesada roca en el pecho. Estos combates iban y venían, pero no me afectaron exteriormente hasta que llegué al segundo año de Deerfield".

Roisin también descarga parte de sus sentimientos de culpabilidad en la incapacidad de su centro para manejar las emociones y necesidades de sus alumnos: "Deerfield es una de las principales instituciones educativas del país, pero nadie parece saber cómo hablar de las enfermedades mentales. La gente habla libremente sobre el cáncer; ¿por qué es tan difícil hablar de los efectos de la depresión, la bipolaridad, la ansiedad o los trastornos esquizofrénicos? El hecho de que la enfermedad no sea visible desde el exterior no significa que la persona que la padece no esté luchando. He experimentado mucho estigma en torno a la salud mental en el campus de Deerfield. Como estudiantes, tenemos el poder de poner fin a esto inmediatamente. El estigma culpa a la persona que sufre de la enfermedad y la avergüenza de hablar abiertamente sobre lo que está pasando".