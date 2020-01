Adriana, la presunta parricida de Logroño, a su expareja: “Perdóname por todo lo que te he hecho”

Adriana hoy está serena. Lo ha explicado su abogado después de aconsejarle no declarar ante la policía. Llevaba varios días sedada en el hospital y esta mañana los médicos por fin ha dado permiso para preguntarle. Pero no ha contestado.

Lo único que Adriana dijo a los policías cuando entraron en la habitación del hotel donde encontraron a la pequeña, asesinada, es que no sabía cómo había muerto Carolina. Pero estaba en shock, ausente y ni siquiera colaboró en la búsqueda de su madre.

Adriana la acompañaba en su plan y también escribió . Según ha podido saber Informativos Telecinco en las cartas le pide perdón a su exmarido al que en los últimos meses ha hecho la vida imposible con denuncias falsas. Y le dice que la pequeña no quería vivir con él.

Fuentes policiales aseguran que eso no es verdad y que las cartas están repletas de excusas para justificar lo que pensaba hacer. Aunque no describía cómo iba a hacerlo. Los siete documentos están siendo analizados porque contienen muchas claves, que de momento Adriana no ha explicado.