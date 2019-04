El amor, el sexo y las relaciones en tiempos de Instagram, Tinder y WhatsApp

Le ponemos nombres en inglés para llamar a estas relaciones 3.0: ghosting, breadcrumbing, tuning o love bombing , que comienzan con un 'like' y terminan con un mensaje en WhatsApp o sin él. Es el amor trasladado a los espacios virtuales, en los que confundimos el avatar con la persona, el sentimiento con el deseo, la realidad con la mentira.

Da igual que existan vías si no somos capaces de generar habilidades comunicativas

"Da igual que existan vías si no somos capaces de generar habilidades comunicativas. La existencia de canales de comunicación alternativos al presencial crean ilusiones de conexión que, finalmente, pueden no ser satisfactorias para muchas personas. También es importante señalar que para muchos estos espacios se convierten en lugares de "simulación" y prueba que ayudan a superar pequeñas barreras y a probar, de una forma segura, cosas que da miedo probar en el cara a cara. En definitiva, que los espacios de conexión hayan aumentado no quieren decir que las conexiones sean significativas ni relevantes.