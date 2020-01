Antonio del Castillo advierte: "Sabemos con claridad cómo murió Marta, porqué, a qué hora y por quién"

Once años después del asesinato de Marta del Castillo en un piso de la calle León XIII de Sevilla, su cuerpo sigue sin aparecer, pero su familia sigue luchando por encontrarlo y para que se haga justicia.



Antonio del Castillo, padre de Marta, ha lamentado que once años después responsables de su muerte "estén absueltos", no obstante les advierte que "no se descuiden, que en estos años no hemos estado parados y tenemos nuevos datos: sabemos con claridad cómo murió Marta, porqué, a qué hora y por quién".