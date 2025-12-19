Uno de los datos que refuerzan la dimensión de esta regata es la participación de cerca de 500 regatistas, lo que la sitúa como la cita más concurrida de la temporada junto a la Regata a la Inversa del 1 de mayo.

VizcayaLa Regata del Gallo volverá a convertirse este sábado, 20 de diciembre, en uno de los grandes acontecimientos deportivos y visuales del calendario náutico vizcaíno. Organizada por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, la prueba reunirá desde las 12.00 horas a alrededor de 80 embarcaciones que protagonizarán una de las imágenes más icónicas del deporte en Vizcaya: el paso conjunto de la flota bajo el Puente Colgante, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2006.

La regata pondrá el broche final al calendario de competiciones de vela de 2025 del club organizador y volverá a atraer a cientos de aficionados y paseantes que cada año se congregan en ambas márgenes de la ría para inmortalizar este singular espectáculo. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, la salida desde la dársena de la Benedicta, en Sestao, ofrecerá de nuevo una estampa muy reconocible, con decenas de velas desplegadas avanzando de forma simultánea hacia el Abra.

Una cita histórica en el inicio del invierno

La Regata del Gallo se celebra desde 1984, lo que la convierte en una de las pruebas más consolidadas del calendario de vela del Cantábrico. Más de cuatro décadas después de su primera edición, mantiene intacto su carácter simbólico y festivo, coincidiendo con el inicio del invierno y las celebraciones navideñas.

En esta edición, tomarán parte embarcaciones de las clases Regata, Crucero y los monotipos J80, conformando un grupo especialmente numeroso y diverso. Tras cruzar bajo el puente de Vizcaya, la flota se dirigirá a las aguas del Abra, donde se disputará un recorrido aproximado de 10 millas, que servirá para decidir a los últimos ganadores del año.

La organización cuenta con la colaboración del Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Vizcaya, así como de los ayuntamientos de Getxo y Portugalete, instituciones que respaldan una prueba ya plenamente integrada en el calendario deportivo y social del territorio.

Cerca de 500 regatistas en el agua

Uno de los datos que refuerzan la dimensión de esta regata es la participación de cerca de 500 regatistas, lo que la sitúa como la cita más concurrida de la temporada junto a la Regata a la Inversa del 1 de mayo. La elevada participación garantiza una presencia muy amplia de la flota vizcaína y un notable ambiente tanto en el mar como en tierra.

El recorrido inicial bajo el Puente Colgante volverá a ser el momento más esperado, con numerosos espectadores repartidos entre Portugalete, Santurtzi y Las Arenas, donde cada año se buscan las mejores instantáneas del paso de los barcos antes de su salida al Abra.

Exhibición inclusiva de vela ligera

Antes del inicio oficial de la regata, a partir de las 11:00 horas, está prevista una exhibición de vela ligera en las inmediaciones del Puente Colgante. En ella participarán regatistas de la Escuela de Vela José Luis de Ugarte, acompañados por personas con diversidad funcional pertenecientes a las asociaciones Gaude, Gorabide y Special Olympics, en una actividad que refuerza el carácter inclusivo del evento.

Entrega de premios y reconocimientos finales

La jornada se cerrará en el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club con la tradicional entrega de premios y una alubiada, que pondrán el colofón social a la última gran regata del año. Además, el comodoro del club, José Azqueta, anunciará los ganadores del Premio Gallo, que distingue a la tripulación o regatista más destacado de 2025, y del Premio Pata, un galardón simbólico al error más comentado de la temporada.

Como referencia más reciente, en la edición de 2024 la victoria correspondió al Akelarre, de Mauricio Guibert, en la clase Regata; al Turi, de Simón Cortés, en Crucero I; al Kohen, de Juan Carlos Estefanía, en Crucero II; y al Biobizz, patroneado por José Azqueta, entre los J80.