La agente y los vecinos consiguieron acceder a la vivienda en llamas para rescatar a la mujer que estaba atrapada y sacaron al hombre con una escalera

La rápida actuación de una agente de la Policía Local de l’Alcúdia de Crespins (Valencia) junto con varios vecinos del municipio, fue decisiva para rescatar con vida a un matrimonio atrapado en un incendio registrado en la tarde de este jueves en una vivienda de la calle Calvario.

El suceso se produjo en torno a las 19:30 horas, cuando una vecina alertó a los servicios de emergencia de que una casa ardía con dos personas dentro. A su llegada, la agente encontró al hombre pidiendo auxilio desde el balcón del segundo piso, mientras se escuchaban los gritos de su esposa atrapada en la planta inferior.

Sin esperar refuerzos, la agente, junto a varios jóvenes, trató de forzar la puerta de acceso sin éxito, utilizando extintores, una pata de cabra y un martillo. Finalmente, y con la colaboración de un vecino, lograron romper la puerta, permitiendo el acceso al interior.

La agente y otro ciudadano entraron entre el humo y las llamas, consiguiendo poner a salvo a la mujer, que presentaba quemaduras en manos y piernas.

Mientras tanto, el hombre seguía bloqueado en la planta superior. Dos jóvenes lograron acceder con una escalera facilitada por los vecinos y completar un rescate especialmente arriesgado, logrando salvar también su vida antes de que el fuego se propagara por completo.

Salvaron la vida del matrimonio

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Xàtiva, servicios sanitarios (SVB y SAMU), Policía Local y Guardia Civil de Canals, además de un agente fuera de servicio que se unió a las tareas de rescate.

Los servicios médicos atendieron a las dos víctimas por inhalación de humo, trasladando al hombre al Hospital de la Ribera (Alzira) y a la mujer al Hospital de Xàtiva.

Según fuentes del cuerpo de bomberos, la rápida coordinación entre agentes y vecinos fue “determinante para salvar la vida de ambos”, destacando la utilización de mantas mojadas, mangueras y una escalera que resultaron esenciales durante la emergencia.

La vivienda ha quedado gravemente dañada y se investigan las causas del incendio, que podría haberse originado por un posible cortocircuito.