El sacerdote salesiano santanderino Juan Carlos Aonso, mejor teólogo joven del año

El sacerdote salesiano santanderino Juan Carlos Aonso, ha ganado el VIII Premio de Ensayo Teológico Joven PPC, por su obra titulado 'Todos, todos, ¿todos? El racismo como problema teológico'. Con 35 años, este presbítero licenciado en Ciencias Físicas y aficionado a la magia se ha alzado con este galardón con el que la editorial busca descubrir cada año valores emergentes de la investigación espiritual, intelectual y existencial del Evangelio.

Para el investigador salesiano, el racismo "no es un tema más en la doctrina social de la Iglesia, o una mera cuestión ética o pastoral", sino que "tiene su reflejo en la acogida que ofrecemos al diferente, sí, pero parte de una concepción equivocada del amor, de la libertad, de las relaciones trinitarias y la comunión".

"Esto lleva a la perversión de la eucaristía, a la institucionalización del pecado y a la muerte espiritual. Trastoca la esencia de la Iglesia, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, y rompe con la tradición cristiana más auténtica", llega a alertar el autor en su escrito. Por ello, no duda en afirmar que "el problema del racismo, para la perspectiva cristiana, es más grave de lo que alcanzamos a decir".

El perfil del ganador, a quien su entorno conoce como 'Juanky'

Máster en teología fundamental, este santanderino al que los más cercanos conocen como 'Juanky', está actualmente destinado en Urnieta. En esta localidad situada en la periferia de San Sebastián es el coordinador de pastoral del colegio Salesianos Magale y responsable del centro juvenil desde hace un año. Allí llegó después de pasar, entre otras comunidades salesianas, por Madrid, Granada o Lugo.

El jurado ha elegido el trabajo presentado por este religioso salesiano, tanto por la actualidad del tema como por la calidad en la investigación y la mirada profética a la hora de abordar el desafío que supone la cuestión migratoria para la reflexión teológica.

El galardón lleva consigo una dotación de 1.500 euros para el autor

En esta octava convocatoria del Premio de Ensayo Teológico Joven PPC, abierta a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de cualquier nacionalidad, Aonso se ha impuesto entre decenas de trabajos sobre teología sistemática, biblia, moral, espiritualidad, liturgia o historia de la Iglesia. El galardón lleva consigo una dotación de 1.500 euros para el autor y la publicación de la obra en la editorial PPC, libro que verá la luz en la primavera de 2026. El Premio de Ensayo Teológico Joven PPC nace como respuesta a la llamada lanzada por el Papa Francisco en la constitución apostólica 'Veritatis gaudium', en la que insta a "renovación sabia y valiente" de los estudios teológicos para lograr "una transformación misionera" de la Iglesia.

En sus siete ediciones previas, el premio ha reconocido a autores y obras que reflejan la pluralidad, profundidad y actualidad del pensamiento cristiano: Tomás Jesús Marín (Extremadura); Tereza Zamorano (Málaga); el carmelita descalzo Abel de Jesús (Tenerife); Hernán Acosta (Argentina); Noël Sèmassa (Benín); Inés Fernández de Gamboa, y Emmanuel Lwamba (Congo)