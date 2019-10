El asesino de Sara considera que su juicio no fue imparcial y solicita otro

Alude también a las evidentes contradicciones entre la instrucción del caso y el acto del juicio, al tiempo que ha alegado una "vulneración del derecho de presunción de inocencia" de su cliente, porque no habiendo pruebas directas contra él se le ha condenado por indicios "que no se apoyan en pruebas de cargo suficientes".

Es por esto que el representante legal del acusado ha solicitado que el TSJCyL acuerde la devolución de la causa a la Audiencia de Valladolid y la repetición del proceso. Al no haber certezas para una condena penal también ha solicitado que al no, el TSJCyL se pronuncie con una sentencia absolutoria o, en su defecto, que no aplique las agravantes de odio y ensañamiento.