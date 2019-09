Blanca, la reina de las nieves y el referente del 'sí se puede' del deporte femenino

La deportista, contaban los que vivieron con ella esos momentos, no pudo decir otra cosa al ganar la medalla de bronce más importante del deporte de invierno y única para una mujer, que esa medalla le había costado media vida y toda su infancia. Paradójicamente prefería el golf, que tampoco se le daba mal. Pero Blanca no expresaba ese sacrificio ante los demás.

Eduardo Roldán, expresidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y Director técnico Escuela Española de Esquí, se ha sentido siempre muy cercano a la familia. “Sinceramente no lo he vivido bien, sobre todo un par de díás que me he sentido muy mal. que he comprendido, o he entendido la cantidad de afecto que yo tenía a Blanca y a toda esta familia y el agradecimiento que les tengo. Era tan brava deportivamente”, recuerda.