“Fue la experiencia más vital que he vivido en mi vid a. Soy bombero y sé que en mi profesión nunca voy a vivir lo que he vivido en el Mediterráneo. Por nuestras manos pasaron 5.000 personas” , explica Roldán antes de señalar que fue la época en la que mayor número de personas se echaron al agua, 14.000. “Cuando hay tanta gente en el agua intentado cruzar, el riesgo de que haya muertos aumenta. Esos recuerdos los tiene mi cabeza y mi corazón, no se van a borrar".

Todo bajo la supervisión de las autoridades

“Todo está supeditado y reglado por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma (CCRM). Si Roma te dice no es no. Vivimos situaciones en las que no pudimos salvar a gente porque Roma no nos daba la autorización. Tuvimos que dejar morir a gente porque Roma no nos dejaba penetrar en aguas libias. Se viven situaciones límites por respetar todas estas normas”, asegura. Él y nueve de sus compañeros se enfrentan a la pena máxima establecida por este tipo de delitos: “es desorbitado”.