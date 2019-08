Cambiar la perspectiva ayuda a evitar la ansiedad o estrés postvacacional en el ámbito laboral

La experta indica que "hay que asumir la responsabilidad sobre la propia vida, quererse más a uno mismo, y cambiar lo de 'no puedo, no voy a ser capaz' por 'va a ser difícil, me tendré que esforzar". En definitiva, abordar la realidad de manera racional aprendiendo a "gestionar las diferentes vivencias con ellas y seguir hacia adelante", ha explicado.