María y Gabriel han cambiado física y psicológicamente. Ella estaba, aparentemente tranquila , y ha puesto algo de peso desde que hace dos años fuera detenida desnuda por el exterior de su vivienda. É l ya no lleva el pelo largo. Usa gafas y viste con camisa , un aspecto muy distinto al estilo hippie de hace dos años.

Cómo murieron los niños

Después de sumergir a sus hijos en la piscina, los golpearon brutalmente y los enterraron. Él ha declarado que estaba durmiendo mientras ella los mataba. “Pregunto por los niños y me dice, me los he llevado a un sitio seguro. Tranquilo los niños están en tu mente y en tu corazón”, aseguró ayer en el juicio.