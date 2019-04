Ángel tras saber que irá a un tribunal de violencia de género: "Estoy indignado, soy feminista"

”Tengo un cabreo encima. Yo, que soy feminista. Todo lo que grabé lo hice también para que no se me encausara como violencia de género”, ha señalado Ángel en Cuatro al día . “Cabreo no por lo que me puedan echar o porque me aumente la pena . Eso lo tengo asumido. Solamente que se trate de violencia de género me pone malo”, ha señalado. “Es un insulto”. “ Es terrible. Me ha puesto malo . Aunque me digan que es el clásico protocolo. Ya el hecho de nombrar o que salga que me van a encausar o a incluir como violencia de género… me pongo malo. No me he cabreado nunca pero esto ya es terrible”.