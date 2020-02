Crimen Guardia Urbana: Rosa a los investigadores sobre Albert, "temí que me quemara"

Informativos Telecinco dará hoy en su informativos la primera parte de las declaraciones de Rosa y Albert, uno contra otro ante los investigadores. Ella será la protagonista de esta entrega en la que desvela no solo que tiene miedo de Albert sino que este la hizo llevar el coche de Pedro obligada temiendo por su vida. "Albert llevaba dos garrafas de gasolina de color rojo y no sabía si eran para quemarme a mí. Porque si preguntáis (les dice a los investigadores) a la gente del trabajo confirmaréis que le tenía miedo hace tiempo. En su cabeza tenía que o estaba con él o con nadie".

Rosa culpa a Albert de la muerte de Pedro . De hecho dice que fue Albert el que pidió que usara el móvil de este y el que se deshizo del de Rosa. Ella explica que no denunció lo sucedido porque no sabía realmente qué había pasado y que sigue sin saberlo porque ella ni vio sangre en el coche de Pedro ni en su casa, donde oyó golpes durante horas. Los investigadores creen que Pedro fue descuartizado, pero Rosa solo habla de ruidos mientras ella ponía música e intentaba ver la televisión. Ante lo raro de que las niñas no se despertaran con lo ruidos defiende que la música no estaba tan alta para eso.

Rosa cuenta que Albert la obligó a subirse al coche de Pedro, que no sabe cómo llegó allí, para ir a casa de su exmarido. La Policía cree que con esa maniobra trataban de inculpar al exmarido de Rosa en el asesinato, ya que llevaban en el coche el teléfono móvil de Pedro Rodríguez. Sin embargo, ella se justifica: "Tardé en hacer un camino de 20 minutos una hora y no porque no supiera el camino. Le di mil vueltas porque no sabía qué intenciones tenía", explica, y sigo sin saberlo "aunque me las puedo imaginar".