Un grupo de ciclistas, intoxicado tras comer, sin ser consciente, un roscón de marihuana

“Nosotros lo único que sabemos es que fue él quien nos ofreció el roscón, no quien lo cocinó, pero lo que está claro es que a la gente no le dijo lo que tenía . Pudo ser muy grave”, afirman, en declaraciones al citado medio.

Piden la dimisión del teniente de alcalde

“Si, como sospechamos, sabía que se iba a distribuir droga en dicha fiesta, debería haberla paralizado o haber denunciado el hecho. Y si no lo sabía, tenía que haber denunciado igualmente los hechos y a sus responsables una vez que estos se conocieron públicamente, dado que, como él mismo declara, su participación en la fiesta no era a título particular, sino como representante del Ayuntamiento que colaboraba en el evento”, subrayan en su comunicado, antes de insistir: