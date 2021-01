Un centro comercial de Leganés cierra sus accesos tres veces en el mismo día ante la multitud de clientes

Se acercan los Reyes y, muchas tiendas ya han puesto las primeras rebajas , un cóctel explosivo en plena pandemia en la Comunidad de Madrid , donde los contagios no cesan y alcanzan en las últimas horas casi el millar. Tanto es así, que uno de los centros comerciales del municipio de Leganés, tuvo que cerrar sus accesos hasta tres veces para impedir que más clientes entrasen a sus instalaciones.

"No sé en qué estáis pensando, pero os estáis jugando la vida y poniendo en riesgo a vuestras familias. ¿De verdad no os importa?", expresaba en el tuit. Más tarde, añadía: "Igual en reyes no tenéis regalos a quien dar. El mejor regalo que podéis hacer es proteger y protegeros".