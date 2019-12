La claves de la condena de El Chicle: por qué ha sido condenado a permanente revisable

Prisión Permanente revisable . Juan Carlos Quer escuchó lo que siempre quiso y no dudó en destacar que su hija estaría sonriendo desde el cielo mientras que su hermana Valeria calificaba con un se ha hecho justicia la sentencia. El Chicle era condenado a la pena más dura de nuestro código penal por cometer una agresión sexual (no es necesario violación) y detención ilegal además de cometer un asesinato con la intención de tapar su agresión sexual.

El relato de los hechos

La sentencia considera probado que El Chicle aturdió, inmovilizó e introdujo a Diana en el maletero del vehículo Alfa Rome o en el que él había llegado hasta el lugar donde ella se encontraba tras haber salido de fiesta. En el coche la transportó desde A Pobra do Caramiñal a una nave industrial abandonada sita en el lugar de Asados, Rianxo, donde llegaron hacia las 3.10 horas y donde ella siguió privada de libertad. Durante el trayecto el acusado arrojó al mar el teléfono cuando cruzaba el puente de Taragoña (Rianxo).

Sí, hubo agresión sexual

El acusado abordó a Diana y la transportó a la nave con la intención de atacarla sexualmente. En la nave, el acusado, teniendo sometida a la víctima mediante el uso de la fuerza física, la desnudó y realizó con ella actos de contenido sexual que no se han podido determinar.

Sí, usó una brida para matarla

El condenado situó una brida plástica de más de 40cms. de longitud en el cuello de la víctima y la apretó fuertemente, lo que produjo la muerte de la joven por estrangulamiento, con fractura perimortal del asta mayor del hueso hioides. Tras ello arrojó el cuerpo desnudo de a un pozo lleno de agua dulce existente en la citada nave industrial, donde también tiró el bolso con efectos personales de la víctima. Tras cerrar el pozo con su tapa, abandonó el lugar, limpió el vehículo y se deshizo de la ropa de Diana. El cuerpo, por la razón que fuera, quedó emergido en la superficie del pozo y en un día no determinado, posterior al menos en veinte días a la noche del suceso, el acusado volvió al lugar y lastró el cuerpo, para que no emergiera, con bloques de adobe unidos por cables. El jurado considera que aunque la brida no se haya conservado intacta sí estaba enredada en el cabello de la víctima y fue el arma del crimen.