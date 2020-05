Los comercios que abran este lunes solo atenderán a un cliente por trabajador

Amoldar los ERTE a la transición

Por otro lado, ante las críticas a las palabras la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que señaló esta semana al sector hotelero que "no es una obligación abrir", por lo que "si no se sienten cómodos que no abran", Sánchez incidió en que el Gobierno les permite abrir bajo determinadas condiciones, "pero no obliga a nadie a hacerlo".