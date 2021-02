¿Cuándo me dan el alta si soy positivo por coronavirus?

“Estamos hablando de síntomas que indiquen progreso de la infección. Síntomas menores no deben de incluirse. Por ejemplo, la anosmia puede durar unos meses y no ser invalidante o una pequeña molestia o un pequeño dolor de cabeza no se pueden considerar síntomas para que deba de seguir de baja”, especifica Peis.

¿Deben de haberme una PCR para darme el alta?

Por protocolo, no se hace PCR para dar el alta. Esto es así con un motivo, según Peis: “Si no tienen síntomas no hay que hacer ningún tipo de prueba. Es más no les aconsejo que se la haga en privada porque la PCR privada les va a seguir saliendo positiva. Cualquier persona infectada se va a mantener positiva dos o tres meses. A los 10 días de la infección ya la persona es difícilmente contagiosa”.