Para Anne, una joven de 26 años, el dolor que sufre cada mes es "indescriptible". "Es como si alguien me clavase mil puñales por dentro". Cada mes padece náuseas, calambres menstruales, dolor de espalda baja y dolor de cabeza. Un sufrimiento que no puede comparar con ningún otro: "Prefiero cualquier otro dolor que he sufrido a ese".