Los niños daneses vuelven al cole desinfectando cada dos horas y sentados en mesas separadas

Pero, aunque el país ya haya iniciado la desescalada, el COVID-19 no ha desaparecido y los colegios van a seguir unas estrictas medidas de seguridad e higiene para que los contagios no vuelvan a crecer. Si las medidas danesas funcionan y son suficientes para contener el avance del virus, su modelo podría ser un ejemplo en el que los demás países se reflejasen cuando puedan volver a la actividad. Si no, aprenderían de sus errores.