Poco después, el acusado fue detenido por agentes de la Guardia Municipal, a uno de los cuales le dijo, durante su traslado a comisaría, que tenía "muchas novias" pero que con ésta "zorra, hija de puta" debía "zanjarlo antes de entrar en la cárcel, dentro de una semana". "Lo he hecho con alcohol, he rociado alcohol y he tirado el piti", confesó el hombre al policía.