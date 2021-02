La consejera de Sanidad de Aragón cree que habrá una quinta ola, pero más atenuada gracias a la vacuna

Porcentaje de incidencia de la cepa británica

Dosis de AstraZeneca

No obstante, la consejera ha remarcado que todas las vacunas que aprueba la Agencia Europea de Medicamento "han demostrado su eficacia, efectividad, son seguras y no tienen efectos secundarios" y " ésta es tan buena" como las demás.

Respecto a los grupos de vacunación , ha apuntado que ante la llegada de muchas más vacunas, el Ministerio de Sanidad está trabajando y ha habido reuniones. Según ha apuntado, tras inmunizar a las personas que viven en residencias, personal sociosanitario, sanitarios de primera línea, tanto de la sanidad pública, como privada, grandes dependientes no institucionalizados y mayores de 80 años, se va a continuar con colectivos sanitarios que no están en primera línea, como fisioterapeutas, optometristas, odontólogos, clínicas de fertilidad o podólogos.

Vacunas chinas y rusas

Respecto a uso de otras vacunas, como la china o la rusa, la consejera ha apuntado que no se han introducido en el mercado, "ni han solicitado ningún tipo de autorización" en la Unión Europea por lo que "no tiene sentido que contemos con ellas", además de que en el caso de China si bien su diseño es "impecable" y utiliza el virus atenuado, "como las vacunas clásicas, que se han demostrado efectivas", "no se sabe nada de su fase de producción y no hay publicado nada" sobre sus ensayos.